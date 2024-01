Der Kauferinger Ortsbus wird neu ausgeschrieben

Plus Der Fahrplan des Kauferinger Ortsbusses soll in Zukunft besser auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden.

In der Januarsitzung des Kauferinger Marktgemeinderats wurde ein Beschluss aus der Dezembersitzung bekannt gegeben. Der Marktgemeinderat hat die Neuausschreibung des Ortsbusses mit dem reduzierten Fahrplan zum 15. Dezember 2024 beschlossen. Die finanziellen Mittel werden bereitgestellt. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre. Markt und Landkreis teilen sich jeweils 50 Prozent der Kosten. Das heißt, dass der Ortsbus Kaufering in der jetzigen Form nicht weitergeführt wird.

Durchschnittlich ein bis zwei Fahrgäste – das war die Bilanz für einige Fahrten des Kauferinger Ortsbusses. Der Betrieb der Anbindung, die zeitweise kostenlos war, rentiert sich für die Gemeinde nicht. Bereits seit Januar 2023 bezahlen Passagiere wieder. Damit sollten 14 bis 18 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Eine Rechnung, die nicht aufgeht. 2024 läuft der Vertrag aus.