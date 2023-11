Die Feuerwehr löscht eine brennende Gartenhütte in Kaufering

In der Kleingartenanlage in Kaufering wird eine weitere Hütte beschädigt. Zwei Gasflaschen können gerade noch rechtzeitig gekühlt werden.

Beim Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Kaufering ist am Dienstagmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern.

Gegen 13.52 Uhr war die Feuerwehr Kaufering durch die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck über das Feuer informiert worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf eine weitere Hütte und einen Unterstand mit Brennholz übergegriffen. Der Brand konnte durch den Einsatz von zwei Atemschutztrupps zügig unter Kontrolle gebracht werden, teilt die Feuerwehr mit.

Bei dem Brand in Kaufering werden zwei Gasflaschen gefunden

Während des Löschangriffs fanden die Einsatzkräfte zwei Gasflaschen, die bereits stark erhitzt waren. Sie wurden sofort aus dem Gefahrenbereich gebracht, gekühlt und kontrolliert. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Die Feuerwehr Kaufering war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)