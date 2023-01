Die Kauferinger Gebührensatzung fürs Abwasser ist ungültig

Plus Kauferinger Bürger halten die Gebührensatzung beim Abwasser für ungültig. Die Rechtsaufsicht des Kreises bestätigt das jetzt. Die Kommune äußert sich zum weiteren Vorgehen.

Vor gut drei Jahren wurden die Abwassergebühren in Kaufering drastisch erhöht. Einige Bewohnerinnen und Bewohner hatten Zweifel daran, dass die Berechnungsgrundlage zulässig ist. Aus ihrer Sicht zahlen manche zu viel und andere zu wenig. Die Rechtsaufsicht des Landkreises Landsberg hat ihnen nun Recht gegeben und die Gebührensatzung des Marktes für nichtig erklärt. Die Bürger sind vom Vorgehen der Gemeinde enttäuscht. Die nimmt Stellung, wie es nun weitergehen soll.