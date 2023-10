Feuerwehr Kaufering rüstet auf: Drohne für effizientere Einsätze

Plus Mit dem Kauf einer Drohne will die Feuerwehr Kaufering ihre Einsatzfähigkeit verbessern. Der Marktgemeinderat hat der Anschaffung zugestimmt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufering wird demnächst mit einer Drohne ausgestattet. Das hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit 15:4 Stimmen entschieden.

Laut den Herstellerfirmen lassen sich schlecht einsehbare, schwer überschaubare oder gefährliche Einsatzstellen aus der Luft oft besser und zeitsparender erkunden und die Einsatzkräfte effizienter koordinieren.