Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Montag, 16. September, zwischen 12.30 und 16 Uhr wurde ein am Straßenrand der Theodor-Heuss-Straße in Kaufering abgestellter Pkw Audi angefahren und beschädigt, teilt die Polizei Landsberg mit. Der Verursacher kümmerte sich demnach nicht um die Schadensregulierung und konnte die Unfallörtlichkeit unerkannt verlassen. Sein Fahrzeug ist gemäß der Spuren am geparkten Fahrzeug rot. Der Sachschaden am Außenspiegel sowie dem vorderen Kotflügel beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)