In Kaufering könnten bis zu vier neue Kindertagesstätten entstehen

Plus Auf einer Grünfläche im Zentrum der Marktgemeinde sollen möglicherweise zwei Kindertagesstätten entstehen. Es gibt Bedenken und Planungen für zwei weitere Projekte.

Von Christian Mühlhause

Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind in einer Krippe oder einem Kindergarten in Kaufering sucht, der braucht Glück. Eltern weichen bereits in umliegende Gemeinden aus. Im Marktgemeinderat wurde deswegen jetzt die Aufstellung des Bebauungsplans "Jahnstraße Teil I" beschlossen, der die Voraussetzungen schaffen soll, um perspektivisch eine oder bei Bedarf auch zwei Kindertagesstätten auf der südlich gelegenen Grünfläche errichten zu können. Mit dem Standort sind aber nicht alle Mitglieder des Gremiums einverstanden. Es gibt Zweifel am Bedarf. In der Sitzung wurde zudem öffentlich bekannt, dass zwei weitere Einrichtungen geplant sind.

Früher befand sich auf einem Teil der Grünfläche eine Lackfabrik. Wie sich das mit Kindertagesstätten vertrage, wollte Markus Rietig (UBV) in der Sitzung wissen. Claudia Endres, Leiterin des Nichttechnischen Bauamts, antwortete, dass auf dieser Fläche keine Gebäude errichtet beziehungsweise keine Spielflächen entstehen werden. Ihr Kollege, Andreas Giampa, Leiter des Technischen Bauamts, fügte an, dass der kritische Bereich eingezäunt werde. Rietig verwies zudem auf die Hochspannungsleitung, die in dem Bereich verläuft. Laut Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) sei davon auszugehen, dass diese perspektivisch noch höher verlaufen werde und kein Problem darstelle.

