Ist Kauferings Haushalt genehmigungsfähig?

Plus Die finanzielle Situation des Markts Kaufering ist sehr angespannt. Der Bürgermeister kündigt an, einen ungewöhnlichen Schritt gehen zu wollen. Weitere Belastungen sind absehbar.

Die Ausgaben, die Kauferings Kämmerer Robert Thaller im Finanzausschuss des Marktgemeinderats bei der Haushaltsberatung präsentierte, sind gewaltig. Stephan Nitsche ( CSU) veranlassten sie zu der Frage: "Ist das so überhaupt genehmigungsfähig?" Es klafft ein großes Loch zur Einnahmenseite. Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) kündigte an, einen ungewöhnlichen Schritt zu gehen.