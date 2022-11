Jugendliche verunglücken zwischen Kaufering und Scheuring

Ein 17-Jähriger kommt mit seinem Kraftrad zwischen Kaufering und Scheuring von der Straße ab. Er und sein Mitfahrer werden leicht verletzt.

Zwei Jugendliche sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Straße zwischen Kaufering und Scheuring leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Landsberger Polizei fuhr ein 17-jähriger Kauferinger mit seinem Kraftrad von Kaufering in Richtung Scheuring. Auf dem Kraftrad befand sich zudem ein 16-jähriger Mitfahrer. Der Fahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Richtungstafel. Dabei wurden die beiden Jugendlichen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch