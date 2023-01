Kaufering

vor 33 Min.

Kaufering: Ehrenamtlicher Einsatz ist ein Fall fürs Amtsgericht

Foto: Ruderclub am Lech Kaufering

Ein junger Trainer des Ruderclubs am Lech Kaufering muss sich demnächst vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Der Vereinsvorsitzende übt Kritik.

Plus Ein 19-jähriger Trainer des Ruderclubs am Lech Kaufering fehlt wegen seines ehrenamtlichen Einsatzes in der Schule. Der Fall beschäftigt demnächst das Amtsgericht Landsberg.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Sascha Barby ist Vorsitzender des Ruderclubs am Lech Kaufering und fassungslos darüber, was einem 19-jährigen Trainer seines Vereins widerfahren ist. Für den 53. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im Rudern, der im Juli 2022 stattfand, hatte der Trainer des RCLK, der derzeit sein Abitur vorbereitet, um Beurlaubung gebeten. Das wurde vom Landsberger Gymnasium, das er besucht, abgelehnt, der Schüler fuhr trotzdem, und demnächst muss sich der junge Mann deswegen vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Der Betroffene und der Vereinsvorsitzende kritisieren die Auswirkung auf ehrenamtliches Engagement und dass das Landsberger Gymnasium nicht andere Möglichkeiten genutzt habe, um darauf zu reagieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen