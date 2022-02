Kaufering sucht einen neuen Kämmerer

Plus Das Personalkarussell in der Marktgemeinde Kaufering dreht sich wieder. Warum Christoph Echter Ende Juni geht.

In der Verwaltung der Marktgemeinde Kaufering dreht sich erneut das Personalkarussell. Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Kämmerer Christoph Echter. Der 38-Jährige verlässt Kaufering Ende Juni. Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) die Gründe.