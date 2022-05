Kaufering

Nimmt China eine Autorin aus Kaufering ins Visier?

Autorin Alexandra Cavelius aus Kaufering und die Whistleblowerin Sayragul Sautbay berichten über die Unterdrückung von Minderheiten in China.

Von Oliver Wolff

Seit etwa 2014 errichtet die chinesische Regierung in Xinjiang, einem ausgedehnten autonomen Gebiet im Nordwesten des Landes, ein riesiges Netz von Straflagern für ethnische Minderheiten, vorwiegend muslimische Uiguren und Kasachen. Die Autorin Alexandra Cavelius aus Kaufering hat vergangenes Jahr zusammen mit der aus China geflohenen Whistleblowerin Sayragul Sauytbay das Buch „China-Protokolle“ geschrieben und beschreibt darin den Überwachungsstaat und die politische Unterdrückung. Am Sonntag wird Sauytbay in Nürnberg ein wichtiger Preis verliehen.

