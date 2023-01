Kaufering

Kauferinger Tätowierer geht einen ungewöhnlichen Weg

Tobias Falk (links) ist Geschäftsführer des Tatoostudios "Royal Ink" in Kaufering. Dort arbeitet auch Joel Hausner, der sich um Kundin Melissa Demir kümmert.

Plus Tobias Falk betreibt in Kaufering ein großes Tattoostudio. Er hat 450 Quadratmeter angemietet. Drei Einschränkungen musste er seit der Eröffnung 2019 bereits hinnehmen.

Dass Tobias Falk ein Faible für Tätowierungen hat, ist leicht zu erkennen, wenn man ihn trifft. An vielen Stellen, auch im Gesicht, ist der 38-Jährige tätowiert und hat seine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Er betreibt aber kein kleines Studio, wie viele seiner Kollegen, sondern hat in Kaufering 450 Quadratmeter angemietet. Im Jahr 2019 startete er am Fuggerplatz, Sein Studio "Royal Ink" hatte aber kaum geöffnet, da brachte die Corona-Pandemie auch schon alles zum Stillstand. Seither musste er zwei weitere Nackenschläge verkraften. Dennoch blieb er optimistisch und hat weitere Pläne für die Zukunft. Sein Laden hat sich zum Treffpunkt entwickelt.

