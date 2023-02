Kaufering

Kauferings Quartiersmanagerin geht nach weniger als einem Jahr

Plus Quartiersmanagerin Bettina Dörr geht in Kaufering nach weniger als einem Jahr wieder. Sie tritt eine andere Stelle an. Im Gemeinderat zieht sie Bilanz.

Das Bedauern über Bettina Dörrs Entscheidung war in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaufering deutlich zu spüren. Die Quartiersmanagerin, die sich vorrangig um das Thema Senioren gekümmert hatte, kehrte dem Markt nach weniger als einem Jahr wieder den Rücken. "Ich bedauere den Wechsel, weil ich hier eigentlich noch viel bewegen wollte. Mir wurde aber eine attraktive Stelle angeboten und ich habe mich letztlich doch dafür entschieden", sagte Dörr. Sie wechselt innerhalb des Landkreises Landsberg den Arbeitgeber.

