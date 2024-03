Kommunalwerke Kaufering planen Schuldenabbau trotz Investitionen

Plus Trotz einiger Investitionsvorhaben soll der Schuldenstand der Kommunalwerke Kaufering weiter sinken. So sieht der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs aus.

Mit dem Kauferinger Haushalt wurden auch die Finanzen der Kommunalwerke Kaufering besprochen. Der Markt Kaufering plant für das Jahr 2024, wie berichtet, mit einem 60-Millionen-Euro-Haushalt. Vor allem das große Bauprojekt Lechfeldwiesen V belastet die Finanzen der Kommune. Rosiger sieht es dagegen bei den Kommunalwerken Kauferings aus.

Kaufmännische Leiterin, Manuela Nitsche stellte den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs vor. Dieser schließt demnach im Erfolgsplan mit Erträgen von 11,2 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 9,5 Millionen Euro und folglich mit einem Jahresgewinn von rund 1,7 Millionen Euro ab. Im Gegensatz zum Kernhaushalt des Marktes Kaufering ist im Wirtschaftsplan der Kommunalwerke eine Darlehensaufnahme von rund 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Damit werden laut der kaufmännischen Leiterin des Eigenbetriebs notwendige Investitionen des Vermögensplans finanziert.