Kostenexplosion bei der neuen Heimat für die Kauferinger Pfadfinder

Plus Der Kauferinger Pfadfinderstamm soll eine neue Heimat an der Landrat-Müller-Hahl-Straße bekommen. Die deutlichen Mehrkosten sorgen aber für Bedenken und Kritik.

Die Kauferinger Pfadfinder vom Stamm Roncalli sollen an der Landrat-Müller-Hahl-Straße ein eigenes Domizil bekommen. Dafür hatte sich der Marktgemeinderat im April ausgesprochen. Auf die erste Ausschreibung des Auftrags erhielt der Markt gar kein Angebot. Beim zweiten Anlauf meldeten sich immerhin zwei Firmen. Allerdings lagen deren Preise sehr weit über der Kostenschätzung, die die Verwaltung im April dieses Jahres kommuniziert hatte. Das sorgte im Marktgemeinderat jetzt für Diskussionen und Bedenken.