Landsberger Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Stärker berauscht als erlaubt waren zwei Autofahrer in der Nacht auf Samstag unterwegs, die in Verkehrskontrollen der Landsberger Polizei geraten sind. Kurz vor Mitternacht wurde ein 30-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße in Kaufering kontrolliert. Aufgrund starken Cannabisgeruchs sowie drogentypischer Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme im Klinikum in Landsberg durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nun erwartet den Fahrzeugführer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg, so die Polizei.

Mit derselben Sanktion muss ein 74-jähriger Autofahrer rechnen, der fast zur gleichen Zeit in der Holzhauser Straße in Landsberg von der Polizei angehalten wurde. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. (AZ)