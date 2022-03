Anklage gegen Arzt aus Kaufering: Gibt es ein Hauptverfahren?

Plus Ein Kauferinger Arzt soll falsche Masken-Atteste ausgestellt haben. Seine Frist für eine Stellungnahme ist inzwischen abgelaufen.

Ein Kauferinger Arzt soll in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben. Wie berichtet, hat die ermittelnde Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage vor dem Landsberger Amtsgericht erhoben und der Mann hatte einen Monat Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Diese Frist ist nun abgelaufen – unsere Redaktion hat sich nach dem aktuellen Stand erkundigt.