Mehrere Unfälle hintereinander in Kaufering

Eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war am Donnerstagmorgen auf der Straße Am Texet bei Kaufering unterwegs. Dort kam sie laut Polizei mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg, welcher ebenfalls dort unterwegs war, musste wegen des Unfalls stark und abrupt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 18-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem vorderen Wagen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Auch bei diesem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. (diba)

