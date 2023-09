Kaufering

vor 46 Min.

Messe in Kaufering: Das Handwerk setzt auf Individualität

Plus Die Ausbildungsmesse in Kaufering soll Jugendlichen bei der Berufswahl helfen. Wie kommt bei ihnen eigentlich das Handwerk an?

Von Christina Wanner

Viele gespannte Gesichter warten auf den Auftakt der Ausbildungsmesse. Unter den 129 Ausstellern auf dem Gelände in Kaufering finden sich auch viele Handwerksberufe. Eine Verschwendung in Zeiten der Digitalisierung? Hat das Handwerk eine Zukunft? Unsere Redaktion hat mit Betroffenen über die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt gesprochen.

Claudia Palm ist Besitzerin des Palmarés Coiffeur in Landsberg und seit 20 Jahren in ihrem Handwerk tätig. Was sie am meisten an ihrem Job liebt, ist die Unabhängigkeit: „Ich kann in jedem Land der Welt arbeiten, ich brauche nur eine Schere und einen Kamm.“ Damit sieht sie sich als autonom und systemunabhängig – Attribute, die auch während globalen Krisen wie der Corona-Pandemie eine Sicherheit versprächen, die nicht selbstverständlich sei. Während andere Betriebe lange Zwangspausen überstehen mussten, zeigten sich Friseure für die Gesellschaft als elementar und durften weiterarbeiten. Ebendiese Sicherheit will sie an Auszubildende weitergeben. Ihr ältester Mitarbeiter ist 70 ‚Jahre alt, sagt sie entspannt: „Wenn ich mal keine Rente bekomme, dann schneide ich halt weiter Haare.“

