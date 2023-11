Kaufering

Orgelklänge zum Abschied? Benefizkonzert für Kirche Mariä Himmelfahrt

In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kaufering fand ein Ogelkonzert mit Johannes Skudlik statt.

Plus Das gelungene Orgelkonzert markiert womöglich den Anfang vom Ende des Gotteshauses. Auch der Augsburger Diözesanbischof wird von „seiner“ Kirche Abschied nehmen.

Jetzt wird es also ernst: Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kaufering West wird geschlossen. Ab 1. Januar 2024 findet in dem gerade mal 60 Jahre alten Gotteshaus nichts mehr statt. Den Grund erläuterte Pfarrer Helmut Friedl am Ende eines wunderbaren Benefizkonzertes mit Johannes Skudlik an der Orgel der Kirche.

Vor drei Jahren habe eine statische Routineuntersuchung stattgefunden, so Friedl. Das Ergebnis: „Dach und Wände haben keine Zukunft.“ Eilends sei eine Notsicherung eingerichtet worden – für drei Jahre. „Und die läuft jetzt aus. Es ist eine brutale Nachricht“, so Friedl, „aber es gibt keine Alternative zur Schließung.“ Derzeit werden laut Pfarrer Berechnungen zur Sanierung aufgestellt. Die Kosten, soviel sei sicher, werden immens sein. Möglich sei auch ein dann kleinerer Neubau an gleicher Stelle. „Es ist ein Blick in die Glaskugel.“ Ab 1. Januar 2024 werden Gottesdienste und weitere kirchliche Feiern im Thomas-Morus-Haus stattfinden. Der Pfarrsaal dort werde schön hergerichtet, versprach Friedl. „Das Konzert heute ist der Auftakt zum Abschied.“ In nächster Zeit werde dann in der Kirche geräumt. Unter anderem müsse die Orgel vorsichtig zerlegt und an einem idealen Platz eingelagert werden.

