Sanierung oder Abriss? 2024 ist das Schicksalsjahr für Kauferinger Kirche

Plus Die Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Kaufering steht vor einer ungewissen Zukunft. Eine Entscheidung über Sanierung oder Abriss lässt auf sich warten.

Vor einem knappen halben Jahrhundert wurde die Mariä-Himmelfahrt-Kirche gebaut. Von außen ist bereits deutlich sichtbar, dass der Zahn der Zeit am Kauferinger Gotteshaus nagt. Das Gebäude muss dringend ausgebessert werden. Doch ob die Kirche saniert oder abgerissen werden soll, wird heuer nicht mehr geklärt.

Unter anderem das Dach von Mariä Himmelfahrt ist marode und muss dringend saniert werden. Die Kirche ist Anfang der 60er-Jahre gebaut worden – und das relativ schnell sowie nach den damaligen Bauweisen und Vorschriften. Nach etwa einem Jahr wurde sie bereits eröffnet. Eile war bereits damals geboten: Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Heimatvertriebene in die Siedlung Kaufering. 1954 musste schon eine „Notkirche“ aus Holz errichtet werden. An der Fassade sieht man heutzutage deutlich Risse und Betonschäden.