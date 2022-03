Waldbrand bei Hurlach: Schwierige Bedingungen für die Feuerwehr

In der Nähe der Lechstaustufe 18, auf Hurlacher Flur, brennt es seit Samstag im Wald. Auch ein Hubschrauber unterstützt die Feuerwehren.

In der Nähe der Lechstaustufe 18, auf Hurlacher Flur, wird am Samstagnachmittag ein Waldbrand gemeldet. Die Löscharbeiten an der schwer zugänglichen Uferböschung auf der Ostseite des Lechs, etwa in der Höhe der Kolonie Hurlach, dauern auch am Sonntag noch an. Nach Angaben der Polizei Landsberg ist ein Bereich von etwa 500 Mal 500 Metern betroffen.

Waldbrand bei Kaufering dauert noch an

Am Samstagnachmittag geht bei der Feuerwehr Kaufering die Meldung eines Waldbrands ein, bestätigt Kauferings Kommandant Markus Rietig. Wegen des böigen Windes und unzugänglichen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten sehr schwierig. "Wir haben bis zur Dunkelheit gearbeitet", sagt Markus Rietig gegenüber unserer Redaktion.

Mehrere Feuerwehren wurden zum Brandort gerufen, ein Polizeihubschrauber mit Löschbehälter hat die Wehr von der Luft aus unterstützt. Auch das THW, die Wasserwacht, das Rote Kreuz und die Malteser seien mit Einsatzkräften vor Ort gewesen, meldet die Kauferinger Feuerwehr in den Sozialen Medien. Am Sonntagvormittag ist die Wehr bereits wieder vor Ort, um die noch vorhandenen Glutnester zu löschen.

Da an der Brandstelle eine Feuerstelle und herumliegende frische Nahrungsmittel festgestellt wurden, könnte die Brandursache durch „fahrlässiges Hantieren“ mit offenem Feuer in der Nacht verursacht worden sein, teilt die Polizei Landsberg mit.

