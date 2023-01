Wie Kaufering die Betreuung von Grundschülern organisieren will

Plus Ab 2026 gibt es einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Kauferings Gemeinderat berät über das Vorgehen. Die Referentin informiert über Situation in Schulen und Kitas.

Für Krippen- und Kindergartenkinder gibt es ihn schon: den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Ab dem Jahr 2026 haben dann auch Grundschüler einen Rechtsanspruch. Das stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Mit dem Thema beschäftigte sich in der vergangenen Sitzung auch der Kauferinger Gemeinderat. Zudem äußerte sich die Referentin für Schulen und Kitas, Elisabeth Glaser (Grüne), in ihrem jährlichen Bericht zur aktuellen Situation.