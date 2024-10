1400 Pfeifen sind wieder Einsatzbereit

Ganze 1400 Pfeifen hat die Orgel in der Pfarrkirche St. Matthäus in Kinsau: Damit war die Renovierung ganze Arbeit für die Orgelbauer Eduard Heißerer und Stefan Tome. Doch jetzt hat die Kirche, die früher einmal als bedeutende Wallfahrtskirche in der ganzen Region bekannt war, wieder eine Orgel, die mit ihrem Klang das gesamte Gotteshaus erfüllt.

Renovierung der Orgel kostete 40.000 Euro

Die Orgel wurde in den vergangenen Monaten gereinigt und überholt. Die Pfarrei hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Arbeiten mindestens drei Monate dauern würden. Doch die Orgelbauer Eduard Heißerer und Stefan Tome waren dann doch etwas schneller und schafften es in nur zweieinhalb Monaten. Orgelbauer Heißerer erläuterte, was bei der Renovierung alles gemacht wurde: „Die gesamte Orgel musste zerlegt werden, alle 1400 Pfeifen wurden ausgebaut“, erklärte Heißerer. Dann wurde die gesamte Orgel gereinigt. Auch eine Schimmelbehandlung war nötig, da sich besonders im Gehäuse viel Schimmel gebildet hatte. Zusätzlich mussten die Orgelbauer noch diverse kleinere Reparaturen vornehmen.

Die Renovierung hat rund 40.000 Euro gekostet, sagte Kirchenpfleger Dietmar Hefele. Die Kosten wurden mit Mitteln der Diözese Augsburg sowie aus Spendengeldern finanziert. Den Rest trug die Pfarrei Kinsau. Für die Öffentlichkeit war das Instrument bei einer Messe mit Pfarrer Michael Vogg und einem Konzert zu hören, an dem sich ein Stehempfang im Pfarrhof anschloss. In der Messe musizierte die Organistin der Kinsauer Kirche, Susanne Vogl, an der Orgel. Orgelbauer Heißerer informierte über die Renovierung. Das Orgelkonzert mit drei Stücken wurde von Orgelbauer Stefan Tome gespielt, der die Orgel gestimmt hatte.

Organistennachwuchs gibt es in Kinsau bereits

Die Pfarrei Kinsau hat das Glück, neben ihrer Haupt-Organistin Vogl mit Lorenz Kerner auch schon einen Nachwuchsorganisten, Lorenz Kerner, aus dem eigenen Ort zu haben. Kerner, der in der Pfarrei Kinsau auch Ministrant ist, hat das Orgelspielen gelernt und vertritt die Organistin Vogl gelegentlich bei den Messfeiern. Sonst wird es in vielen Pfarreien heutzutage immer schwieriger, gelernte Organisten zu finden, wie auch der Kinsauer Kirchenpfleger Dietmar Hefele bestätigt.