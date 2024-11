Martinsumzug in Kinsau

Am Montag, den 11. November fand in Kinsau der St. Martinsumzug statt. Die Veranstaltung startete in der Kirche mit der Blaskapelle Kinsau und der Geschichte vom Heiligen St. Martin. Während des Vorlesens spielten Emely und Emil die Geschichte mit. Anschließend fand der Umzug statt und ein gemütliches Beisammensein im Pfarrgarten mit Grillwürsten, Punsch und Glühwein.

Die Veranstaltung wird vom Elternbeirat des Kindergartens organisiert – sie haben sich sehr über den zahlreichen Besuch, die vielen Kinder mit den schön gebastelten Laternen und das gute Wetter für den Umzug gefreut. Die gesamten Einnahmen gehen dem Kindergarten Kinsau zu Gute.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.