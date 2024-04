Kinsau

11:42 Uhr

Neuer Trommlerzug "Königsau“ gibt in Kinsau bald den Ton an

Plus 18 junge Männer aus Kinsau wollen in Zukunft bei Umzügen als Trommler-Gruppe dabei sein. Die Proben haben sie bereits begonnen.

Von Manuela Schmid

Wenn es in Kinsau künftig was zu Feiern gibt, werden des Öfteren auch die Trommeln ertönen. Denn in der Lechraingemeinde hat sich jetzt ein Trommlerzug formiert. „Die Idee, in Kinsau einen Trommlerzug zu machen, entstand beim Gauschützenfest im letzten Jahr“, erzählt die Gruppe, der 18 Kinsauer angehören. Eine Idee, die jetzt verwirklicht werden konnte. Im Dezember letzten Jahres wurde mit dem Proben begonnen. Und inzwischen sind auch schon die Trommeln bestellt, die Mitte April eintreffen sollen.

Noch nutzen die Kinsauer Trommler Übungsmatten zum Trommeln

Ihren Namen "Trommlerzug Königsau“ haben die Musiker von der früheren Bezeichnung ihres Dorfes. Denn „Kinsau“ entstand bekanntlich aus der „Königsau“. Geprobt wird momentan noch auf Übungspads: Hochkonzentiert stehen die 18 jungen Männer sich im Gang des historischen Pfarrhofs in einer Reihe gegenüber und üben unter Anleitung ihres Lehrers Manfred Fiebig die Schläge ein. Fiebig, der aus Peißenberg kommt, hat schon mehrere Trommlerzüge erfolgreich unterrichtet.

