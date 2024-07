Unbekannter wirft Müllsäcke mit Speiseresten aus fahrendem Fahrzeug

In den vergangenen drei Jahren sind in Kinsau immer wieder Müllbeutel mit organischen Stoffen, vermeintlich Speisereste, an verschiedenen Orten gefunden worden. Jetzt hat sich die Gemeinde an die Polizei gewandt.

Die Müllbeutel wurden vor allem in der Apfeldorfer Straße, der Bahnhofstraße und der Staatsstraße 2055 von Kinsau kommend in Richtung B17 gefunden. In den vergangenen Wochen sei dies häufiger der Fall gewesen. Die letzten Taten ereigneten sich laut Polizeibericht am Sonntag, 21. Juli, vermutlich zwischen 8 und 9.15 Uhr und am Mittwoch, 24. Juli, zwischen 6 und 7 Uhr. Der oder die bislang unbekannten Täter müssen laut vorliegenden Fotos und Feststellungen vor Ort, die jeweiligen Müllbeutel aus dem fahrenden Fahrzeug heraus entsorgen.

Für die Entsorgung und Beseitigung des Abfalls muss nun die Allgemeinheit aufkommen. Die Polizeiinspektion Landsberg und das Landratsamt (Abteilung Abfallrecht) wurden hinzugezogen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)