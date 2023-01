Abwasser: Markt Kaufering bekommt die Quittung

Plus Die Rechtsaufsicht des Kreises kassiert die Gebührensatzung fürs Abwasser in Kaufering. Das ist kein Ruhmesblatt und wäre vermeidbar gewesen, schreibt Christian Mühlhause.

Fehler passieren. Einen solchen muss Kaufering nun beheben. Die Rechtsaufsicht des Landkreises Landsberg hat die Abwassergebührensatzung des Markts geprüft und ist jetzt zu dem Ergebnis gelangt, dass diese so nicht länger angewendet werden darf. Das Thema Niederschlagswasser sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, heißt es in der Begründung. Nun gab es bereits im Sommer 2020 die ersten Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern dazu, doch eine neue Satzung gibt es nicht. Mit Hochdruck wurde das Thema offensichtlich nicht verfolgt in Kaufering. Wäre ohne das Einschalten der Rechtsaufsicht überhaupt etwas passiert?

