An Schwarzbauten hängen manchmal die besten Erinnerungen

Plus Mit dem Wort Schwarzbau geht zu häufig eine negative Bedeutung einher, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz. Unter ihnen seien häufig Gebäude, die gesellschaftlich eine wichtige Rolle spielen.

Es sind Geschichten wie die der Lochbachwirtschaft, die jetzige Generationen wohl nicht mehr aus erster Hand erleben werden. Sicherlich war früher nicht alles besser, aber vielleicht doch etwas wilder und freier. Und obwohl es sich bereits damals um einen Schwarzbau handelte – wie wir sie im Landkreis und in der Region zur Genüge haben – hat er den Menschen insbesondere eins gebracht: Freude und schöne Erinnerungen.

Das Norwegerhaus in Eching wurde mittlerweile abgerissen, einige Künstler hatten sich für den Erhalt der Villa starkgemacht. Foto: Christian Rudnik (Archiv)

Während Schwarzbauten immer häufiger in Schutt und Asche gelegt werden, sind es doch immer wieder die Gebäude, die für einige Menschen in den Gemeinden eine große Bedeutung hatten, an denen die Exempel statuiert werden. Im Landkreis Landsberg sind das etwa das Norwegerhaus in Eching, das nach 17 Jahren Diskussionen im vergangenen Jahr dem Erdboden gleich gemacht wurde. In Landsberg rückt das Lech Atelier neben der Kläranlage ebenfalls wieder in den Fokus. Architektonisch betrachtet mag nicht jeder Schwarzbau bedeutend sein, doch sind es die teilweise ungewöhnlichen statt historischen Baustrukturen, die sich von der zunehmenden Vereinheitlichung einiger Wohngebiete abheben.

