Aufräumaktionen im Landkreis Landsberg: Jeder kann einen Beitrag leisten

Natürlich wäre es wesentlich schöner, wenn jeder seinen Müll mitnehmen und an geeigneter Stelle entsorgen würde, anstatt Plastikfolien, Zigarettenschachteln oder etwa Glasflaschen in die Wildnis oder auf am Wegrand liegenzulassen. Doch das entspricht leider nun mal nicht der Realität. Aufräumaktionen von Vereinen und das Engagement der Kinder und Jugendlichen sind löblich – und sollten inspirieren, auch mal den Müll aufzuheben, selbst, wenn es nicht der eigene ist.

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis