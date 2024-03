Bei der Kinderbetreuung ist Improvisation gefragt

Plus Im Katharinenanger in Landsberg wird relativ kurzfristig eine Kindertagesstätte gebaut. Machen Prognosen eigentlich noch Sinn?

Die Betreuung von Mädchen und Buben im Kindergartenalter ist in vielen Städten und Gemeinden aktuell ein schwieriges Thema. Es fehlt an Räumlichkeiten und an Personal. Letztlich hinken die Kommunen dem Bedarf immer hinterher.

Das ist auch so in Landsberg. Zwar haben Stadtrat und Stadtverwaltung aufwendige Gutachten in Auftrag gegeben, doch deren Aussagekraft wird meist von der Realität überrollt. Das hat viele Gründe: ein geplantes Baugebiet, das doch nicht oder später verwirklicht wird, Betreuungswünsche, die sich ebenso schwer vorhersagen lassen wie der Zuzug von Familien mit Kindern.

