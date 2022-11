Das Thema Schlossberg: Wie wäre es mit ein wenig Vernunft

Plus Der Schlossberg ist wie das Inselbad ein sehr emotionales Thema. Auf beiden Seiten reagieren Befürworter und Gegner nicht immer vernünftig. Man sollte überlegen, welche Lösung wirklich am besten für Schülerinnen und Schüler ist. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Die Pläne der Stadt in Sachen Schlossberg und Inselbad brachten dem Stadtrat und der Stadtführung heuer wenig Lob ein. In Sachen Inselbad gab es eine Verschnaufpause, in Sachen Schlossberg prallen die Meinungen nach wie vor mit voller Wucht aufeinander. Ein Bürgerentscheid soll jetzt Ruhe bringen, doch was ist eigentlich wirklich noch sinnvoll in diesem Fall, hat man sich bei diesem Thema nicht ein wenig verrannt und sieht nicht mehr das eigentlich Wesentliche, um ja nicht im Falle einer Planänderung das Gesicht zu verlieren? Was braucht Landsberg? Eine Schule und zwar schnell und dafür war der Schlossberg als Ort eigentlich nur begrenzt geeignet, denn hier kann es immer wieder mal sein, dass ein Baustopp in Sachen Bodendenkmäler die Planungen verzögert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen