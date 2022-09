Das Wohl des Landsberger Klinikums

Plus Nach den Vorwürfen der vergangenen Monate soll rund um das Klinikum Landsberg wieder Ruhe einkehren. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Kehrt jetzt wieder Ruhe ein im Landsberger Klinikum? Das wäre vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommunalunternehmens zu wünschen, deren großartige Arbeit aufgrund der Querelen rund um Klinikchef, Landrat und Verwaltungsrat in den Hintergrund rückt.