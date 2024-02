Demos in Landsberg: Auch mal die anderen Argumente anhören

Plus Es ist an der Zeit, alle Seiten bei den Montagsdemos zu hören und ein Gespräch zu führen. Hier sind Landrat, Polizei und Oberbürgermeisterin gefragt. Ein Kommentar.

Es ist schon interessant, welche Auflagen Kinder-Radl-Demos und die Veranstaltungen von " Landsberg bleibt bunt" vom Landratsamt haben. Die Veranstalter sagten bei einem Treffen, dass sie nicht verstehen, warum sie vom Landratsamt Landsberg so viele Auflagen bekommen und man bei den Montagsdemos hupend, trommelnd und mit Megafon unterwegs sei. Unsere Redaktion hat beim Landratsamt und der Stadt Landsberg nachgefragt, wie man mit der Kritik der Bürgerinnen und Bürger künftig umgehen will und berichten darüber in der nächsten Ausgabe.

Was darf man alles beim Demonstrieren?

Demonstrationen sind wichtig, das Bürgerforum hat das betont. Doch die Art und Weise der Demonstration wie in Landsberg ist ein Ärgernis für viele. Hier sind jetzt das Landratsamt und die Stadt Landsberg gefragt, wie sie mit den Ängsten der Altstadtbewohner künftig umgehen wollen. Denn es ist eine Sache eine Demonstration anzumelden, eine andere ist es, mit welchen Auflagen man sie im geschützten Bereich der Altstadt zulassen will. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) macht es "große Sorgen, dass neben den Demonstranten montagabends kaum mehr andere Menschen in die Altstadt kommen.“

