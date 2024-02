Der MVV-Beitritt des Landkreises löst nicht alle Probleme

Plus Das lange Warten hat ein Ende. Der Landkreis Landsberg wird Teil des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds.

Seit den 1990er-Jahren haben Kommunalpolitiker darauf hingearbeitet, dass der Landkreis Landsberg Mitglied des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) wird. Der mittlerweile verstorbene Landrat Walter Eichner hat in diesem Zusammenhang immer wieder von einem dicken Brett gesprochen, das gebohrt werden müsse. Jetzt ist das Ziel erreicht, wenngleich dadurch nicht auf einen Schlag die Probleme des öffentlichen Nahverkehrs in der Region gelöst werden können.

Der Beitritt zum MVV bringt ab Januar 2025 zunächst einmal einen einheitlichen und meist auch günstigeren Tarif für die Nutzenden. Damit das möglich ist, springen Freistaat und Landkreis finanziell in die Bresche. Mit rund einer Million Euro ist der jährliche Beitrag für den Landkreis verkraftbar.