Der Standort für die Kita Katharinenanger bietet sich an

Wie in vielen anderen Kommunen fehlen in Landsberg Kinderbetreuungsplätze. Durch eine Container-Anlage und den anschließenden Bau der Kita Katharinenanger im Westen der Stadt kann der Engpass zumindest abgemildert werden. Das Vorhaben wurde erst Ende vergangenen Jahres bekannt. Dass es nun derart schnell umgesetzt werden kann, ist ungewöhnlich. Und gerade vor diesem Hintergrund sind die Sorgen einiger Anwohnerinnen und Anwohner auch nachvollziehbar. In die weiteren Planungen sollten sie einbezogen werden.

