Die Integration ist eine Anstrengung, die sich lohnt

Plus Die Integration von Zugewanderten ist sinnvoll unter bestimmten Rahmenbedingungen, kommentiert Christian Mühlhause.

Die Integration von Zugewanderten ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt, das zeigte sich beim Integrationsgipfel des Landratsamts Landsberg wieder. Wer sich für das Thema interessiert, den dürften die Probleme und Verbesserungsvorschläge kaum überrascht haben, die angesprochen wurden. Diese sind teils schon Jahrzehnte Bestandteil der Debatte. Nun kann man den Kopf in den Sand stecken oder sich bemühen, dass es bei dem Thema vorangeht und das machen erfreulicherweise Hunderte Menschen im Landkreis ehrenamtlich. Die Asyldebatte ist in Deutschland zu oft eine Problemdebatte, die Chancen ignoriert.

Im Baugewerbe, der Pflege und der Logistik würde inzwischen alles zusammenbrechen ohne ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In vielen weiteren Branchen sieht es auch nicht nennenswert besser aus. Die Menschen werden händeringend benötigt. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die sich nicht einbringen, das ist nicht die Masse, aber denen muss klar aufgezeigt werden, dass an ihr Bleiberecht auch die Erwartung gebunden ist, sich einzubringen. Sie müssen etwas zurückzugeben, indem sie arbeiten und sich im Idealfall in die Gesellschaft einbringen.

