Die verlängerte Expressbuslinie ist ein Gewinn

Plus Der Kreisausschuss korrigiert seine Entscheidung. Das ist wichtig für den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Landsberg.

Mit der Korrektur seiner Ablehnung der geplanten Verlängerung der Expressbuslinie von Großhadern nach Oberpfaffenhofen bis Geltendorf hat der Kreisausschuss den richtigen Weg eingeschlagen. Mit seiner Entscheidung stärkt er den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Landsberg. Denn bislang ist der Busverkehr in der Region weitgehend unattraktiv.

Bislang profitieren zumindest die östlichen Ränder des Landkreises davon, dass es eine MVV-Linie von Geltendorf nach Mammendorf gibt oder die Buslinien von Egling nach Grafrath und von Eching und Greifenberg nach Türkenfeld. Die verlängerte Expressbuslinie nach Großhadern geht weiter darüber hinaus und ist ein Gewinn für die Pendlerinnen und Pendler.