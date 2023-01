Dießen und die Grenzen gemeindlicher Wohnungspolitik

Plus Wohnungsbau war eines der Hauptthemen im Kommunalwahlkampf 2020 in Dießen. LT-Redakteur Gerald Modlinger fragt sich, was daraus geworden ist.

Als die Dießener Parteien und Wählergruppen vor drei Jahren um die Gunst der Wählerinnen und Wähler warben, stand ganz oben auf der Liste der Ankündigungen, mehr und vor allem günstigen Wohnraum zu schaffen. Bauträger bauten seither zwar zahlreiche, aber nicht unbedingt günstige Wohnungen. Der Gemeinderat blieb zudem seiner seit Jahrzehnten geübten Praxis, Bauwünschen restriktiv zu begegnen, treu. Über den damals bereits in die Wege geleiteten kommunalen Wohnungsbau in Neudießen und den Kauf potenzieller Baulandflächen hinaus passierte seitdem nicht viel.

