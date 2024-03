Ein Stern für die Gastro-Szene in Landsberg

Plus Der Guide Michelin zeichnet das "Lech-Line" im alten Bahnhofsgebäude aus. Das sollte der Branche Mut machen.

Die Gastronomie in Landsberg und Umgebung durchlebt aktuell schwere Zeiten. Die Corona-Pandemie mit ihren negativen Begleiterscheinungen wirkt immer noch nach. Da kommen gute Nachrichten gerade recht. Und dass ein Landsberger Restaurant vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurde, sollte der gebeutelten Branche Mut machen, gleichzeitig aber auch Ansporn sein, ihre Gäste zu verwöhnen.

Gestiegene Einkaufspreise, die Energiekrise, fehlendes Personal, Mehrwertsteuer – die Liste der Probleme in der Gastronomie ist lang. So mancher Gastronom kapituliert davor und schließt sein Lokal. Auch in Landsberg und der Region ist das zu beobachten. Doch es gibt jene, die gerade in dieser schwierigen Zeit mit neuen Konzepten an den Start gehen, mutig sind und Erfolg haben. Als Beispiele dafür stehen die jungen Pächterinnen im Café Zirnheld in Landsberg oder die neuen Wirtsleute im Gasthaus Adler in Dornstetten.

