Eintauchen in ein neues Leben – Kauferinger Schwimmkurs inspiriert

Plus Der Schwimmkurs im Lechtalbad setzt ein Zeichen für Toleranz und Selbstbestimmung, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Während traditionell zu Neujahr gute Vorsätze gefasst werden, kann man im Advent Revue passieren lassen, wie gut oder schlecht das Vorhaben gelungen ist. In der Regel sind Gewohnheiten schwer zu ändern und das Ergebnis dementsprechend häufig enttäuschend. Das Beispiel einer Teilnehmerin des Schwimmkurses für Migrantinnen im Kauferinger Lechtalbad verdeutlicht: Vorbilder, mit denen man sich identifizieren kann, sowie Mitstreiterinnen, die das gleiche Ziel vor Augen haben, helfen bei der Umsetzung.

Für das Jahr 2023 hatte sich Gülsüm Karademirtok ein Lebensziel gesetzt: Endlich angstfrei schwimmen lernen – und dabei selbstbewusst den Blicken anderer Badegäste trotzen. Nach drei Monaten war es so weit und die 33-Jährige hielt pünktlich zum Sommer ihre Seepferdchen-Urkunde in den Händen. Andere Frauen, die ebenfalls wie sie ein Kopftuch tragen, haben ihr geholfen, sich ins Hallenbad zu trauen, schildert sie. Ehrenamtliche, wie Elke Puskeppeleit, und Profis wie Schwimmlehrer Karsten Schubert ermöglichen Kurse ohne Vorurteile.