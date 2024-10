Es gibt in Landsberg viele Geschäfte, an die man sich gerne erinnert

Von Hubert von Herkomer bis Johnny Cash, die Vielzahl der bekannten Persönlichkeiten, die in Landsberg lebten oder leben, ist enorm. Und dass es jetzt ab Mittwoch in der Landsberger Altstadt vorübergehend eine neue Straße geben wird, die Cash Alley, ist deshalb ein echter Gewinn. Denn sie macht nicht nur auf den bekannten Musiker aufmerksam, sondern auch auf die alten Geschäftshäuser und auf viele Landsberger und Landsbergerinnen. Diese waren vielleicht nicht ganz so bekannt, wecken aber viele Erinnerungen.

