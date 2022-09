Events: Was passt in ein verregnetes Landsberger Wochenende?

Plus Das Wetter am Wochenende war bescheiden. Und es gab drei Großveranstaltungen. Mehr Besucher haben sich alle gewünscht. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Man kann alles an einem Wochenende machen. Klar. Autosalon, Stadtwiesn und Kunstnacht. Geballte Power der Stadt Landsberg. Aber wer hat eigentlich wirklich was davon ? Wäre es nicht sinnvoll, das zu verteilen, dann ist auch das Wetter-Risiko, dass alles nicht so ganz funktioniert, nicht so hoch. Also lieber Wiesn und Autosalon verbinden und Kunstnacht an einem anderen Tag, damit diejenigen, die alles mögen, auch alles genießen können. Doch auch unter schwierigen Umständen: Die Veranstalter machten das Beste aus dem Wochenende.

