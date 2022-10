Fachkräftemangel: Schnelles Handeln ist gefragt

Plus Im Landkreis Landsberg gibt es in sämtlichen Branchen zu wenig Fachkräfte. Nicht nur die Unternehmen sind jetzt gefragt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Im Kreis Landsberg sind sämtliche Branchen vom Fachkräftemangel betroffen: In der Pflege und in den Kindergärten gibt es zu wenig Plätze und die Busfahrpläne werden ausgedünnt, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Unternehmen müssen sich kreativ zeigen, sind aber auch auf die Unterstützung aus der Politik angewiesen.