Fastenzeit im Flugmodus: Eine Pause vom ständigen Erreichbarsein

Plus In der Fastenzeit müssen es nicht Lebensmittel, Alkohol oder Zigaretten sein, auf die verzichtet wird. Die Screentime zu limitieren, kann ebenfalls guttun, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Nach dem ersten Motivationsschub à la neues Jahr, neues Ich, kommt nach den Ausschweifungen des Faschings die Fastenzeit, in der sich der ein oder andere vielleicht schon wieder dabei ertappt, in eine Spirale aus Verzicht zu verfallen, nur um an Ostern wieder die schöneren Sünden des Lebens zu genießen. Um dann nur kurze Zeit später vor den Sommermonaten an einen "Beach-Body" zu denken. Dabei sollte die Fastenzeit als Anstoß genommen werden, sich mit den eigenen Verhaltensarten und Gewohnheiten auseinanderzusetzen.

Das kann die eigene Ernährung sein, muss es aber nicht. Orientiert man sich am Ursprung der Fastenidee – Jesus war 40 Tage in der Wüste –, ist auch Personenfasten oder in diesem Jahrhundert das Abschalten mobiler Geräte eine gute Idee. Innerhalb von 20 Jahren ist es fast ein Muss, immer erreichbar zu sein und auch andere immer erreichen zu können.

