Fußball im Kreis Landsberg: Einfaches Spiel, einfacher Spielmodus

Plus Die meisten Vereine sind nicht glücklich mit dem neuen Spielmodus in den unteren Fußball-Klassen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Spruch des englischen Nationalstürmers Gary Lineker ist ein Klassiker: „ Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Während der zweite Teil des Spruchs seine Gültigkeit längst verloren hat, gilt der erste Teil weiterhin: Fußball ist ein einfaches Spiel. Dazu sollte auch der Modus gehören, der gespielt wird. In den unteren Klassen im Landkreis Landsberg war das zuletzt nicht der Fall.

Der zur Saison 2022/2023 im Kreis Zugspitze eingeführte Spielmodus mit Auf- und Abstiegsrunden im Frühjahr sollte mehr Spannung in den Fußballalltag der Amateure und ihrer Anhänger bringen. Das Pilotprojekt fand von Beginn an keine allumfassende Zustimmung, dennoch waren Vereine bereit, es zwei Jahre lang zu testen.