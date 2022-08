Gasthof Eberhardt: Eching traut sich was

Plus Aktuell einen Gasthof zu kaufen und umzubauen, um ihn dann zu verpachten, stellt ein Wagnis dar. LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert das Engagement der Gemeinde Eching zum Erhalt eines Wirtshauses.

Das, was als gemeindliche Aufgaben angesehen wird, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ständig erweitert. So wären die Altvorderen kaum auf die Idee gekommen, dass eine Gemeinde ein Wirtshaus betreiben soll – allein schon, weil es früher ein einträgliches Geschäft war, für das es genügend private Interessenten gab. Inzwischen aber sind die Dörfer, die noch ein funktionierendes Wirtshaus haben, rar geworden. An ihre Stelle sind Vereinsheime, Lieferservices und Foodtrucks getreten.

