Kommentar

17:55 Uhr

Geifenberger Gemeinderat gibt verheerendes Bild ab

Plus Der Umgang mit dem Tennisverein in der jüngsten Greifenberger Gemeinderatssitzung wirft ein schlechtes Licht auf das Gremium, schreibt Christian Mühlhause.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Dass die Verhältnisse im Greifenberger Gemeinderat teils nicht ganz einfach sind, was das Miteinander angeht, ist schon seit Längerem festzustellen. Es zeigte sich auch daran, dass zwei Mitglieder der eigenen Fraktion der Bürgermeisterin den Rücken kehrten. Was nun aber passierte, hatte, nett formuliert, ein Geschmäckle. Da wurde ein zentraler Tagesordnungspunkt zur Zukunft des örtlichen Tennisvereins per Abstimmung abgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

