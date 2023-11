Gewerbeflächen müssen auch sinnvoll genutzt werden

Plus Erst einmal behalten oder verkaufen? Der Umgang mit raren Gewerbeflächen in Dießen ist oft eine schwierige Entscheidung. Brachflächen sind aber auch keine Lösung.

Mehr als 15 Jahre ist es her, dass aus einem Teil der Wiesen und Felder des ehemaligen Staatsguts in Romenthal ein Gewerbegebiet wurde. Bis heute liegen noch etwa 15 Prozent der bebaubaren Fläche brach. Offenbar auch deswegen, weil die Idee der Gemeinde, diesen Teil nicht zu verkaufen, sondern nur in Erbpacht zu vergeben, für die meisten Unternehmen nicht interessant ist. Lediglich ein Autohaus ging auf das Angebot ein – und nutzte das Grundstück als Parkplatz.

Angesichts dessen ist es nicht falsch, die bisherige Linie zu überdenken. Gemeinden tun zwar gut daran, Grund und Boden zu bevorraten. Anders als bei einem Verkauf kann eine Gemeinde durch Erbpacht auch Grundbesitz erhalten und zugleich jahrzehntelang Einnahmen in Form von Erbbauzins erzielen. Aber eine erschlossene Baufläche mangels Nachfrage für dieses Modell auf Dauer nicht zu nutzen, ist auch nicht sinnhaft. Ihr Wert liegt ja darin, dass darauf gewirtschaftet wird, was sich im Idealfall durch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen auch für die Gemeinde finanziell bemerkbar macht. Schlecht wäre hingegen, wenn sich die Entscheidung, Flächen zu verkaufen, nur auf einen einmaligen Verkaufserlös gründen würde. Dieser würde im Falle der Gewerbeflächen in Romenthal gerade mal ein Vierzigstel des Haushaltsvolumens ausmachen.

