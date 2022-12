Haushalt der Stadt: Die Millionenprojekte nicht außer Acht lassen

Plus Die Stadt Landsberg möchte in vielen Bereichen sparen. Dabei sollten aber auch die Großprojekte auf den Prüfstand, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Rund zwei Millionen Euro will die Stadt Landsberg im Bereich der Verwaltung einsparen - Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sprach in einer Sitzung des Finanzausschusses von einer "ziemlichen Kraftanstrengung". Hinzu kommt eine ganze Reihe an freiwilligen Leistungen, die den Haushalt zumindest im kommenden Jahr nicht belasten sollen. Es ist aktuell allerdings in keinster Weise davon auszugehen, dass sich die finanzielle Ausgangslage mittelfristig erheblich verbessern wird. Deswegen sollte das Augenmerk auch auf die anstehenden Millionenprojekte gelegt und nicht nur "auf Sicht gefahren" werden.

